لاهور الشيخ جنكي : يجب إرسال وفد جديد من اقليم كردستان الى بغداد لإبرام إتفاقية جديدة

2020/11/23 | 15:05 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/جدد لاهور الشيخ جنكي التأكيد ثانية على إرسال وفد جديد من إقليم كردستان إلى بغداد بهدف إبرام إتفاقية جديدة مع الحكومة المركزية.وقال لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني في تصريحات صحافية إن الجهود المضينة والحثيثة لاتزال متواصلة لتوفير رواتب موظفي اقليم كردستان، مؤكدا على ضرورة إرسال وفد من حكومة اقليم كردستان الى بغداد خلال هذا الاسبوع لإستئناف الحوارات بشأن الملفات المالية بين الجانبين.واضاف بعد تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب العراقي، يجب ارسال وفد جديد من اقليم كردستان الى بغداد لابرام اتفاقية جديدة، وحل المشكلات العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية ./إنتهى

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