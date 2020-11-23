وفد أمني برئاسة الأعرجي والشمري الى ديالى

2020/11/23 | 15:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم وفد امني عراقي وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري بزيارة الى محافظة ديالى....

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