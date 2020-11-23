البرلمان يوافق على اعلان اسماء النواب المتغيبين ومحاسبتهم

2020/11/23 | 15:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

شهدت جلسة مجلس النواب مشادة حادة بين النائب فالح الخزعلي ورئاسة مجلس النواب .

وكشف مصدر نيابي ان ” الخزعلي طالب الحلبوسي باعلان اسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم “، مشيرا الى ان ” الحلبوسي اقترح عرض الموضوع للتصويت امام النواب ، وقد حصل التصويت على موافقة اغلب الاعضاء باعلان اسماء النواب المتغيبين ومحاسبتهم “.

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