الشرطة المجتمعية تعيد مبلغ ٣٠٠٠ دولار إلى شخص من مبتزة

2020/11/23 | 15:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ عمر البدري

تمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية من إعادة مبلغ (٣٠٠٠) دولار إلى أحد الأشخاص الذين تعرضوا لابتزاز إلكتروني من قبل إحدى النساء، التي ساومته بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

وجاءت العملية على خلفية مناشدة تلقتها المجتمعية من أحد الأشخاص ادعى فيها تعرضه لابتزاز الإلكتروني من قبل إحدى النساء التي اجبرته على دفع مبلغ ٣٠٠٠ دولار مقابل عدم نشر صوره الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد وجه مدير الشرطة المجتمعية شعبة التنسيق العشائري بالتحرك والتحري عن المبتز وتحديد موقعه بالتعاون مع الملاكات الاختصاصية في دائرة العلاقات والاعلام، حيث تمكنت المفرزة المشتركة من الوصول إلى المبتزة وإعادة المبلغ إلى الضحية، ومسح محتوى الابتزاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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