2020/11/23 | 15:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأثنين 23 نوفمبر 2020 | 03:08 مساءً | عدد القراءات : 1

ضبط حاوية تحتوي على أجهزة روليت (صالات القمار) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام الشمالي في محافظة البصرة عن ضبط حاوية تحتوي على على مواد وأجهزة وشاشات روليت تستخدم في صالات القمار مع ملحقاتها غير مرخصة والتي يمنع استيرادها.

وتمت عملية الضبط وفق معلومات واردة من جهاز الأمن الوطني والتي شكلت على إثرها لجنة من شرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل شعبة البحث والتحري /هيأة المنافذ الحدودية والتي أكدت صحة المعلومات الواردة وتم ختم الحاوية من قبل اللجنة بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاوية تحتوي على أجهزة روليت (صالات القمار) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاوية تحتوي على أجهزة روليت (صالات القمار) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).