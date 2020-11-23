البرلمان يُنهي قراءة الفقرة الثانية من جدول الأعمال بخصوص السؤال الشفهي لرئيس مجلس الخدمة الإتحادي

2020/11/23 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أنهى مجلس النواب، قراءة الفقرة الثانية من جدول الأعمال بخصوص السؤال الشفهي لرئيس مجلس الخدمة الإتحادي.

وذكر مصدر نيابي لـ”تقدم” أن “البرلمان أنهي الفقرة الثانية من جدول الأعمال بخصوص السؤال الشفهي لرئيس مجلس الخدمة الإتحادي”.

وعقد البرلمان جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، لمناقشة عدة قوانين من بينها قانون جرائم المعلوماتية.

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