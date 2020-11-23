2020/11/23 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن قيام كوادرها في مركز كمرك ام قصر الشمالي وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني وهيئة المنافذ الحدودية والجهات الساندة في الميناء بضبط حاوية تحتوي على طاولات قمار( روليت) الممنوعة من الاستيراد.وقد تم احالتها الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط طاولات قمار في مركز كمرك ام قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

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