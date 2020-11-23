ملعب “الادارة المحلية” يحتضن مباراة الديوانية والشرطة

2020/11/23 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي الديوانية الرياضي، ان ملعب “الادارة المحلية” سيحتضن مباراة الفريق القادمة امام الشرطة في الجولة المقبلة من دوري الكرة الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء البصري لـ /المعلومة/ إن “رئيس النادي حسين العنكوشي التقى برئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان في مقر اتحاد الكرة لبحث الامور اللوجستية المتعقلة بمباراة الديوانية والشرطة”.

واوضح أن “الهيئة التطبيعية وافقت على اقامة مباراة الديوانية والشرطة على ملعب الديوانية ( الادارة المحلية ) الاسبوع المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز”.

يذكر ان الديوانية كان قد خسر امس امام اربيل بهدف نظيف، فيما تغلب الشرطة على فريق القاسم بهدف نظيف.



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