صور: اعتقال شخصين ظهرا في فيديو المصور ’العطواني’

2020/11/23 | 15:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

اعتقلت قوة أمنية، الإثنين، شخصين أطلقا النار خلال حفل زفاف في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد.



وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ "ناس"، إن "مقطعاً مصوراً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسلحين يطلقون النار خلال حفل زفاف، في مدينة الصدر".

وأضاف، أن "قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت، بعد رصد ومتابعة، من اعتقال شقيقين هما علي وحليم عاشور شامخ الغراوي، واللذين شاركا في إطلاق النار في قطاع 45"، مبيناً أن "القوة نفذت الواجب دون حادث، وسلمت المتهمين في الساعة الثانية ظهراً إلى مركز شرطة الثورة".

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