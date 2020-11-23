الاعرجي يتفقد خطط الأمن في ديالى وملف اسخن نواحيها

2020/11/23 | 15:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]زار مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي محافظة ديالى اليوم الاثنين برفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري.

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