بغداد.. بحث آلية تجهيز الوقود للنازحين في المخيمات وخارجها

2020/11/23 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم الاثنين في مقر وزارة النفط وسط بغداد وزير النفط احسان عبد الجبارز

وبحسب بيان لوزارة الهجرة تلقى PUKmedia نسخة منه، جرى خلال اللقاء بحث ملف النازحين في المخيمات وخارجها وكيفية دعمهم فضلا عن التزام وزارة النفط بمهامها التي تقوم بها حيال تجهيز مخيمات النازحين بمادة الكاز لتشغيل المولدات والنفط الأبيض للتدفئة والطبخ مع دخول فصل الشتاء .

وأشادت الوزيرة خلال اللقاء بالخدمات التي قدمتها وزارة النفط خلال الأعوام الماضية وأهمها تجهيز النازحين بمادة النفط الابيض والكاز سيما في هذه الفترة الحرجة واستئنافها توزيع مادة النفط الأبيض والكاز بعد ان كان هناك انقطاعا بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد في الوقت الراهن .

وأوضحت :" أن وزارة النفط كان لها الدور الكبير في مساندة كوادر فروع الوزارة في تقديم الدعم إبان النزوح الكبير الذي شهدته مخيمات النزوح، فضلا عن مواكبة حملات الوزارة في توزيع المساعدات والوقود خلال فترة تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الإجرامية "

من جهته أكد وزير النفط احسان عبد الجبار ان الوزارة حريصة كل الحرص على توفير كافة إحتياجات العوائل النازحة من المشتقات النفطية ، إذ إنها تولي ملف النازحين اهتماما كبيراً، مثنيا في الوقت نفسه على دور الوزارة والوزيرة وتعاونها و مصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع جميع الوزارات ما جعل الوزارات تؤازرها وتقف معها يدا بيد للنهوض بواقع العوائل النازحة سواء في المخيمات أو خارجها .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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