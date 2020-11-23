2020/11/23 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق..أكثر من 100 توقيع نيابي لاستضافة بارزاني ووزيري نفط الاقليم والاتحادي ومدير شركة سومو- عاجل

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