2020/11/23 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق ..



اكثر من 100 توقيع نيابي لاستضافة بارزاني ووزيرا النفط بالاقليم والاتحادي ومدير شركة سومو المركز الخبري الوطني.

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