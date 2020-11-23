2020/11/23 | 15:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت الشرطة المجتمعية، اعادة بلغ 3 الاف دولار الى شخص تعرض للابتزاز من قبل فتاة.

وقالت الشرطة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية من إعادة مبلغ (٣٠٠٠) دولار إلى أحد الأشخاص الذين تعرضوا لابتزاز إلكتروني من قبل إحدى النساء، التي هددته بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي. ”

وبينت انه “جاءت العملية على خلفية مناشدة تلقتها المجتمعية من أحد الأشخاص، ادعى فيها تعرضه لابتزاز الإلكتروني من قبل إحدى النساء التي اجبرته على دفع مبلغ ٣٠٠٠ دولار مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.”

واشارت الى انه “وقد وجه مدير الشرطة المجتمعية شعبة التنسيق العشائري بالتحرك والتحري وتحديد موقع المبتزة بالتعاون مع الملاكات الاختصاصية في دائرة العلاقات والاعلام، وتمكنت المفرزة المشتركة من الوصول إلى اليها وإعادة المبلغ إلى الضحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.”

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية “معاكسة”: عملية ابتزاز الكتروني في العراق بطلتها فتاة والضحية “رجل”.. الشرطة تروي التفاصيل!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية “معاكسة”: عملية ابتزاز الكتروني في العراق بطلتها فتاة والضحية “رجل”.. الشرطة تروي التفاصيل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).