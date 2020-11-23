البحرين أعلنت عن إصابات في السجن.. كورونا يكسر حاجز المليون في دول الخليج

2020/11/23 | 15:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية البحرينية، الإثنين، إن عددا من المحتجزات بسبب مخالفات تتعلق بشروط الإقامة، أصبن بفيروس كورونا المستجد.

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