2020/11/23 | 15:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح مهم حول الغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح مهم حول الغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).