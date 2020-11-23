لاعب الصقور: سنتحدى الغيابات أمام النوارس

2020/11/23 | 15:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد لاعب نادي القوة الجوية كرار نبيل، عزم فريقه على تحدي الغيابات في مباراته أمام الزوراء.

وقال نبيل لـ /المعلومة/ إن “الفريق يعاني من غيابات كبيرة في مباراته امام الزوراء، لكن الكادر التدريبي بامكانه التعامل مع المباراة والاعتماد على اللاعبين الموجودين”.

واوضح ان “القوة الجوية عازم على الفوز وخطف نقاط المباراة من امام الزوراء للااستمرار بسلسلة الانتصارات”، مشيراً إلى أن “الفريق يسعى إلى اسعاد جماهيره التي ستغيب عن المدرجات”.

وستقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي من دون جمهور مساء اليوم.



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