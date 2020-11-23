بطولة الماسترز: مدفيديف يتوج باللقب للمرة الأولى بعد قلبه الطاولة على تييم

2020/11/23 | 15:47 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لندن (أ ف ب)

توج الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا بلقب بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، للمرة الأولى في مسيرته بعد قلبه الطاولة على النمسوي دومينيك تييم الثالث والفوز بالمباراة النهائية 4-6 و7-6 (7-2) و6-4 في لندن التي تحتضن الحدث للمرة الأخيرة قبل انتقاله الى تورينو.

وتوج الروسي باللقب في مشاركته الثانية وذلك من دون أن يخسر أي مباراة، بعد أن فاز في دور المجموعات على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول والألماني ألكسندر زفيريف والأرجنتيني دييغو شفارتسمان، قبل أن يقصي الإسباني رافايل نادال الثاني من نصف النهائي ويحرمه من فرصة محاولة الفوز باللقب للمرة الأولى.

وشاءت الصدف أن يكون مدفيديف آخر بطل يتوج في لندن، بعد أن كان مواطنه نيكولاي دافيدنكو أول بطل في العاصمة الإنكليزية التي احتضنت البطولة منذ 2009 لكنها ستنتقل الى تورينو اعتبارا من 2021.

ونال الروسي شرف أن يكون البطل الرابع تواليا خارج نادي العمالقة الأربعة (ديوكوفيتش ونادال والسويسري روجيه فيدرر الذي غاب بسبب الإصابة، والبريطاني أندي موراي)، بعد أن ذهب اللقب في الأعوام الثلاثة الماضية لصالح البلغاري غريغور ديميتروف والألماني ألكسندر زفيريف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي فاز في نهائي 2019 على تييم بالذات.

ودخل مدفيديف الى المواجهة وهو المرشح الأقل حظا للفوز بالمباراة، لاسيما أنها مشاركته الثانية فقط (خرج من الدور الأول في الأولى العام الماضي)، في حين أن تييم كان يشارك فيها للمرة الخامسة تواليا ووصل الى النهائي العام، كما أنه قادم من تتويج تاريخي هو الأول له في البطولات الكبرى بعد فوزه في أيلول/سبتمبر بلقب فلاشينغ ميدوز.

لكن الروسي، ابن الرابعة والعشرين عاما الفائز الصيف المنصرم بلقبه الثالث في دورات الألف نقطة للماسترز بعد تتويجه بطلا لدورة باريس، خالف التوقعات وقلب الطاولة على منافسه النمسوي الذي دفع ثمن عصبيته واهداره فرص عدة لخطف الأفضلية في المجموعة الثانية بالتحديد.

– “يا لها من مباراة” –

وكانت مواجهة الأحد الخامسة بين تييم ومدفيديف، وقد فشل النمسوي في تحقيق فوزه الرابع وتجديد تفوقه على مدفيديف الذي خسر أمام منافسه الصيف المنصرم في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز.

وقال الروسي بعد تتويجه وفوزه العاشر تواليا امتدادا من دورة باريس الألف نقطة للماسترز “يا لها من مباراة.



أحد أفضل انتصاراتي.



ساعتان و42 دقيقة، ثلاث مجموعات ضد لاعب رائع”، متوجها الى تييم “دومينيك، تهاني على ما حققته حتى الآن في مسيرتك.



اسمك دون في تاريخ كرة المضرب”.

وواصل “من الرائع أنك فزت بلقب بطولة كبرى هذا العام.



أنت تلعب بشكل رائع.



أمل أن نحظى بفرصة خوض مواجهات أخرى ضد بعضنا في مناسبات كبرى مثل هذه”.

وجاءت المواجهة قوية في المجموعة الأولى التي حصل مدفيديف في شوطها الأول على فرصتين لكسر إرسال منافسه النمسوي، لكن الأخير تدارك الموقف ثم نجح وفي أول فرصة تسنح له في انتزاع الشوط الخامس على إرسال الروسي، محققا الفارق الذي خوله حسم المجموعة 6-4 في قرابة 50 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في بداية المجموعة الثانية بعد أن عجز أي من اللاعبين عن فرض نفسه على إرسال الآخر، رغم حصول كل منهما على فرص لكسر إرسال الآخر، ما أجبرهما على خوض شوط فاصل بدأه تييم بقوة بعد أن تقدم 2-صفر، لكن مدفيديف رد بقساوة بعد فوزه بالنقاط السبع التالية ليحسمها 7-2، منهيا المجموعة لصالحه في غضون ساعة.

وفي المجموعة الثالثة وبعد شوط خامس ماراتوني، خلق مدفيديف الفارق بكسر إرسال تييم العصبي ما فتح الباب أمامه لكي يحسم المجموعة لصالحه 6-4 على إرساله والمباراة بعد ساعتين و42 دقيقة بالمجمل.

© 2020 AFP

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بطولة الماسترز: مدفيديف يتوج باللقب للمرة الأولى بعد قلبه الطاولة على تييم 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة الماسترز: مدفيديف يتوج باللقب للمرة الأولى بعد قلبه الطاولة على تييم) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة الماسترز: مدفيديف يتوج باللقب للمرة الأولى بعد قلبه الطاولة على تييم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).