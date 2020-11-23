المالكي يستقبل الحكيم للتأكيد على اهمية توفير جميع الظروف لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/11/23 | 15:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد.واكد الجانبان على اهمية توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وشفافة لتحقيق تطلعات … Readmore

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