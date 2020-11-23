بالصور.. تظاهرات في احد اقضية محافظة المثنى بسبب انقطاع الكهرباء

2020/11/23 | 15:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اقدم مواطنون في قضاء السلمان بمحافظة المثنى، اليوم الاثنين، على الاحتجاج بسبب انقطاع الكهرباء.

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