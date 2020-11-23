الخدمات النيابية: لا يهمنا جنسية الشركة المنفذة لميناء الفاو بقدر سرعة الإنجاز

2020/11/23 | 15:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، سناء الموسوي، اليوم الاثنين، ان المفاوضات لازالت قائمة مع شركة دايو الكورية والشركة الصينية الجديدة لإنشاء مشروع ميناء الفاو الكبير.

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