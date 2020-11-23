الأعرجي يصل إلى ديالى لبحث التطورات الأمنية في المحافظة

2020/11/23 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

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وصل مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي إلى محافظة ديالى لبحث التطورات الأمنية في المحافظة.

وبحث الاعرجي خلال اجتماع أمني ضم نائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس اركان الجيش وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة الأوضاع العامة في ديالى ومنها ملف ابي صيدا وتأمين مناطق المحافظة وانهاء ملف خلايا تنظيم داعش ووضع سبل مواجهة التحديات الأمنية.

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