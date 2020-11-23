ضبط معدات ’قمار’ قبل دخولها إلى العراق!

2020/11/23 | 15:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الإثنين، ضبط معدات ’قمار’ في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.



وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس"، (23 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم ضبط حاوية تحتوي على على مواد وأجهزة وشاشات روليت تستخدم في صالات القمار مع ملحقاتها غير مرخصة والتي يمنع استيرادها".

وتابع، أن "العملية تمت وفق معلومات واردة من جهاز الأمن الوطني والتي شكلت على إثرها لجنةمن شرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل شعبة البحث والتحري/هيأة المنافذ الحدودية والتي أكدت صحة المعلومات الواردة وتم ختم الحاوية من قبل اللجنة بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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