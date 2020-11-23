الاتحاد الألماني يصدر بيانا بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا

2020/11/23 | 15:55 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم بيانا رسميا، تعليقا على الهزيمة الثقيلة والقاسية أمام إسبانيا بنتيجة 6-0 في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

وسقط منتخب ألمانيا بتلك النتيجة في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة "إشبيلية" أمام إسبانيا تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

وجاء بيان الاتحاد الألماني كالتالي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي:

"وافق المجلس الرئاسي للاتحاد بالإجماع على جدول زمني لتقييم موقف منتخب ألمانيا بعد الهزيمة الثقيلة أمام إسبانيا.

هذا يمنح المدرب الوطني (يواخيم لوف) وقتا كافيا من أجل مراجعة الوضع جوهريا في المنتخب من الناحية الرياضية وتحليل أسباب الهزيمة القاسية وتحديد نقاط الضعف التي يعاني منها المانشافت.

عندما يجتمع المجلس الرئاسي في الرابع من ديسمبر المقبل، سيقدم مدير المنتخبات الوطنية، أوليفر بيرهوف، تقييم ونظرة عامة للوضع الحالي فيما يتعلق بالمنتخب الأول، سيشمل الدروس المستفادة من الخسارة أمام إسبانيا بالإضافة إلى التطور العام الذي حدث للفريق في العامين الماضيين.

سيقدم الاتحاد الألماني في ذلك الموعد المزيد من المعلومات حول نتائج المناقشات والخطوات التالية التي سيتخذها بشأن المنتخب الأول".

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