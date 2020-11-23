ردا على سؤال لأحد متابعيه.. السفير البريطاني: بلادي ستدعم ضمان نزاهة الانتخابات العراقية

2020/11/23 | 15:55 - المصدر: NRT عربية

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السفير البريطاني لدى العراق

فوتو: أرشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، الاثنين، دعم بلاده لضمان نزاهة الانتخابات العراقية المبكرة.

جاء ذلك ردا على سؤال قدمه من أحد متابعيه على موقع "تويتر"، اليوم، 23 تشرين الثاني 2020، حيث تساءل بالقول "لماذا لا تساعدون العراق على التخلص من آفة السياسيين الذين جلبتموهم معكم والذين أكلو الأخضر واليابس في هذا البلد؟"، فكان رد السفير "لأني أعتقد أنه من الأفضل للعراقيين أن يختاروا قادتهم بأنفسهم".

وأضاف، هيكي، أن "المملكة المتحدة ستبذل كل ما في وسعها دعما للأمم المتحدة لضمان أن تتسم الانتخابات المبكرة المقبلة بالمصداقية والحرية والنزاهة".

لأني أعتقد أنه من الأفضل للعراقيين أن يختاروا قادتهم بأنفسهم.ستبذل المملكة المتحدة كل ما في وسعها دعماً للأمم المتحدة لضمان أن تتسم الانتخابات المبكرة المقبلة بالمصداقية والحرية والنزاهة.



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— Stephen Hickey (@sblhickey) November 23, 2020

ر.إ

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