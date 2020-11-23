روسيا تأسف لانسحاب أمريكا من الأجواء المفتوحة

2020/11/23 | 15:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف إن خروج الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة، يعني أن المعاهدة نفسها فقدت قابليتها للتطبيق.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيسكوف أنه لا يمكن لروسيا الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذا لم يقبل الرئيس الحالي النتائج وتنتهي جميع الإجراءات القانونية.

وأنهت الولايات المتحدة رسمياً مشاركتها في معاهدة الأجواء المفتوحة أمس الأحد، بعد نصف عام من إعلان اعتزامها الانسحاب من الاتفاقية التي كانت تهدف إلى تعزيز الثقة بالسماح للدول بمراقبة جيوش بعضها البعض.

وسمحت اتفاقية الحد من الأسلحة، في 1992، للدول الـ 34 المشاركة، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا، برحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق أراضي بعضها البعض.

ويقول المسؤولون الأمريكيون، إن موسكو انتهكت اتفاق الأجواء المفتوحة بمنع رحلات الاستطلاع حول مناطق معينة، بما في ذلك جيب كالينينغراد الروسي، والحدود مع جورجيا، ومنع رحلات مراقبة جوية فوق التدريبات العسكرية الروسية.

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