وزير التعليم يعلن قبول الطلبة الموهوبين في كليات الطب

2020/11/23 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قبول الطلبة الموهوبين من خريجي الدراسة الإعدادية في كليات الطب للعام الدراسي 2021/2020.

وقال معالي الوزير في كلمته خلال حفل توزيع أوامر القبول في الجامعات العراقية بحضور مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي عباس إن وزارة التعليم حريصة على مراعاة رغبة الطلبة الموهوبين كونهم يمثلون رصيدا علميا مهما يقتضي رعاية ومتابعة مستمرة لتطوير الإمكانات العلمية التي يتمتع بها هؤلاء الخريجون.

وأعرب عن حفاوته باستقبال الطلبة وعوائلهم الكريمة مثمنا منجزهم العلمي في مرحلة السادس الإعدادي على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية الصعبة.

ووزع وزير التعليم العالي أوامر القبول في كليات الطب على ثلاثة وأربعين طالبا وطالبة في جامعات بغداد والمستنصرية والموصل والبصرة والكوفة والأنبار وميسان.

بدورهم أشاد الطلبة وعوائلهم بالرعاية التي تبديها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذه الشريحة والحرص على استمرار وديمومة التميز في المجالات العلمية التخصصية مؤكدين في الوقت نفسه أنهم سيبقون متفانين في عطائهم ونجاحهم وتفوقهم من أجل رفعة اسم العراق في المحافل العلمية والأكاديمية.

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