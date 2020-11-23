فوز النجف والطلبة على الميناء وأمانة بغداد بدوري الكرة الممتاز

2020/11/23 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريقا النجف والطلبة اليوم الاثنين (23 تشرين الثاني 2020)، الفوز على الميناء وامانة بغداد بنتيجة واحدة 1- صفر، اللقاء الاول جرى على ملعب الساحر احمد راضي بالكرخ، والثاني على ملعب الخاسر، ضمن منافسات الجولة 4 بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم):"الشوط الاول بدأ مينائي في تنظيم الصفوف والضغط على ملعب الخصم من دون تهديد فعلي على مرمى النجف، فلم لم يكن النجف موفقا في الاداء وكان منشغلا بالدفاع بساحة لعبه مع هجمات مرتدة بين الحين والآخر،لينتهي الشوط الاول صفر-صفر، فيما انتهى نفس الشوط بين امانة بغداد والطلبة بذات النتيجة".

واضاف:" وفي الشوط الثاني بدأ النجف التسجيل برأسية محمد عبد الزهرة، من كرة وصلته من ضربة ثابتة،لينتهي اللقاء نجفي 1- صفر، اما مباراة الامانة والطلبة، فشهدت تقدم الطلبة بهدف السبق عن طريق وكاع رمضان،لتنتهي المباراة ايضا 1- صفر".

وكانت الجولة الرابعة قد افتتحت امس الاحد بفوز اربيل على الديوانية، وتعادل الكهرباء ونفط البصرة وزاخو والنفط، وفوز الشرطة بصعوبة على القاسم.

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