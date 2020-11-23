جهاز مكافحة الارهاب واسايش السليمانية يلقون القبض على قيادي بارز بداعش

2020/11/23 | 16:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا/ القى جهاز مكافحة الارهاب واسايش السليمانية القبض على قيادي بارز بداعش.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه بعمليةٍ نوعية تستند على معلوماتٍ دقيقة ومُتابعةٍ رصينة وتنسيق مُشترك مع أسايش مُحافظة السليمانية، القى جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على المُجرم (و.ف) والذي يشغل منصب قيادي في عصابات داعـش الإرهابية.



واضاف ان جهاز مُكافحة الإرهاب سيُعلن عن المزيد من الضربات الموجعة التي تقصم ظهر عصابات داعـش والتي ستُثلج قُلوب الشعب العراقي خلال الأيام المُقبلة ./انتهى9

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