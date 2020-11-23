المالكي والحكيم يؤكدان على اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

2020/11/23 | 16:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، على توفير جميع الظروف المناسبة لاجراء انتخابات مبكرة نزيهة....

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