المتحدث باسم الكاظمي يعلن القبض على قيادي بـ “داعش” في السليمانية

2020/11/23 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، عن القبض على قيادي في عصابات داعـش الإرهابية بمحافظة السليمانية.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بعمليةٍ نوعية تستند على معلوماتٍ دقيقة ومُتابعةٍ رصينة وتنسيق مُشترك مع أسايش مُحافظة السليمانية، القى الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على المُجرم (و.ف) والذي يشغل منصب قيادي في عصابات داعـش الإرهابية”.





واكد ان “جهاز مُكافحة الإرهاب سيُعلن عن المزيد من الضربات الموجعة التي تقصم ظهر عصابات داعـش والتي ستُثلج قُلوب الشعب العراقي خلال الأيام المُقبلة”.

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