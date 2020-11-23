زعيم الأندية الإيطالية يعيد إلى موراتا تألقه من جديد

2020/11/23 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انفصال دام أربع سنوات، عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، إذ تشبه عودة المهاجم الاسباني ألفارو موراتا إلى يوفنتوس الايطالي قصص الحب الشهيرة، بعد أن باتت "فيكا سنيورا" مغرمة مجددا بعشيقها الذي سجل أربعة من اهدافها الستة في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

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