جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل “المنسق الإداري لداعـش” في مطار بغداد الدولي

2020/11/23 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى بالمنسق الإداري العام لتنظيم داعـش في مطار بغداد الدولي .

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام ان استخبارات جهاز مُكافحة الإرهاب تتبعت المطلوب الذي يدعى أبو نبأ منذ انطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله إلى العراق حيث كان يحاول عقد اجتماع لمفارز التنظيم في أطراف العاصمة بغداد، موكدا ان العملية جاءت بسرية تامة ونجاح باهر.

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