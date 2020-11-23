لودريان يحذر من انسحاب القوات الأميركية: خطر داعش ما زال قائما

2020/11/23 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من قرار انسحاب القوات الأميركية من العراق، قائلا إن خطر تنظيم داعش مازال قائما.

وانتقد لودريان خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية قرار أميركا بسحب قواتها من دون إجراء محادثات مع دول التحالف بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن هذا التصرف موضع دهشة وخطر وقلق خصوصا وأن تهديد التنظيم مازال مستمرا في العراق.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن هذا القرار سيسمح لإيران بمزيد من التدخل في العراق، كون أن من يخلقون هذا خطر هم الميليشيات المقربة من طهران وداعش، على حد قوله.

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