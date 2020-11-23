2020/11/23 | 16:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يحقق فوزاً صعباً على أمانة بغداد في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يحقق فوزاً صعباً على أمانة بغداد في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).