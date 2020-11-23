البرلمان يُنهي مناقشة قانون جرائم المعلوماتية ويرفع جلسته الى اشعار اخر

2020/11/23 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انهى مجلس النواب، اليوم الاثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان ” مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية”.

واضاف ان “مجلس النواب رفع جلسته، الى اشعار اخر”.

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