الطلبة يحقق فوزه الثاني على التوالي في ممتاز الكرة

2020/11/23 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نجح فريق الطلبة في تحقيق الفوز على مضيفه امانة بغداد بهدف نظيف في المواجهة التي اقيمت على ملعب بغداد ضمن لقاءات الاسبوع الراقع من دوري الكرة الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب وكاع رمضان في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، ليهدي فريقه فوزاً مهماً في ممتاز الكرة.

وبهذا الفوز اصبح رصيد الطلبة سبع نقاط في المركز الخامس، بينما اصبح رصيد امانة بغداد ثلاث نقاط في المركز السابع عشر.

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