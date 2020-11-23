النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو ينكمش لأدنى مستوى منذ مايو

2020/11/23 | 16:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انكمش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني، لأدنى مستوى في 6 أشهر، مع تزايد إصابات كورونا.

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