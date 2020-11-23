التيار الصدري يؤجل تظاهرات الغد

2020/11/23 | 16:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

وتشاء الحكمة الالهية أن تتزامن المظلومية الكبرى لمولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام) مع مظلومية احفادها من آل الصدر الكرام.

وليكون نصرنا للقائد السيد مقتدى الصدر امتدادا لنصرة أولياء الله جل جلاله.

لذا تقرر تأجيل التظاهرات المؤيدة للقائد السيد مقتدى الصدر في عموم العراق الى يوم الجمعة القادمة ١١/٢٧ الساعة الثالثة عصرا وبنفس التوجيهات والاجراءات المعلن عنها.

والعزاء لصاحب العزاء الامام المهدي (عليه السلام) ولآل الصدر في ذكرى شهادة سيدتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام).

اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق

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