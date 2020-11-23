بالوثيقة.. التربية النيابية تطالب بمنح دور ثالث لطلبة السادس الاعدادي

2020/11/23 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة صادرة من لجنة التربية البرلمانية، وحصلت “تقدم” على نسخة منها، عن مطالبة رئيس اللجنة النائب قصي محسن الياسري، وزارة التربية بمنح فرصة دور ثالث لطلبة المرحلة الاعدادية الصف السادس الاعدادي، نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.

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