رحيل المناضل شوقي لطفي - المناضل-ة

2020/11/23 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة توفي بفرنسا، بعد صراع مرير مع المرض، المناضل شوقي لطفي يوم 20 نوفمبر الجاري.



ناضل منذ شبابه في الرابطة الشيوعية الثورية ، فرع الأممية الرابعة بفرنسا، ثم في حزب مناهضة الرأسمالية الجديد.كما نضال إلى جانب أنصار الأممية الرابعة بالمغرب، منذ عودته إليه سنة 1995.



عمل ضمن مجموعة تضامن من أجل بديل اشتراكي، ولا حقا مع تيار التحرر الديمقراطي.



أسهم في النقاش حول الحركات الاجتماعية بالمغرب، وقضايا ال ......





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