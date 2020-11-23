الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يمثل أمام المحكمة بتهمة محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ

2020/11/23 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم أمام المحكمة في قضية فساد مسماة “قضية التنصّت” إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير، وهي المرة الأولى في تاريخ فرنسا في فترة ما بعد الحرب التي يحاكم فيها رئيس على خلفية فساد.

وقال ساركوزي إنه يتوجّه إلى المحكمة بروح “قتالية” في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة التي سيُحاكم فيها أيضاً محاميه تييري إرتزوغ والقاضي المتقاعد جيلبير أزيبير.

ويواجه ساركوزي الذي انسحب من السياسة بعد خسارته في انتخابات اليمين التمهيدية أواخر العام ألفين وستة عشر، يواجه احتمال السجن لعشر سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

وهذه القضية المسماة قضية “التنصت” منبثقة في الأصل من ملف قضائي آخر يهدد ساركوزي بحصوله على تمويل ليبي لحملته الرئاسية في العام الفين وسبعة.

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