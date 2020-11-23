التيار الصدري يحشد لتظاهرة يوم غد دعما لزعيم التيار

2020/11/23 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

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دعت اللجنة المشرفة على احتجاجات التيار الصدري إلى التظاهر يوم غد الثلاثاء في ساحة التحرير وجميع المحافظات باستثناء النجف وكربلاء وذلك دعما لزعيم التيار مقتدى الصدر.

ووجهت اللجنة في بيان، نداء الى جميع الكوادر والمثقفين والمنظمات والإعلام التابعة للتيار الى تنظيم الوقفة، شريطة رفع العلم العراقي فقط وشعارات تتغنى بحب الوطن مع اتخاذ الإجراءات الصحية الازمة.

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