اعتقال قيادي في داعش بعملية مشتركة مع اسايش السليمانية

2020/11/23 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، القبض على احد قيادات تنظيم داعش.

وذكر رسول في بيان، ان "بعمليةٍ نوعية تستند على معلوماتٍ دقيقة ومُتابعةٍ رصينة وتنسيق مُشترك مع أسايش مُحافظة السليمانية، القى الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على المُجرم (و.ف) والذي يشغل منصب قيادي في عصابات داعـش الإرهابية".وتابع، ان "جهاز مُكافحة الإرهاب سيُعلن عن المزيد من الضربات الموجعة التي تقصم ظهر عصابات داعـش والتي ستُثلج قُلوب الشعب العراقي خلال الأيام المُقبلة".

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