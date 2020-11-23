اقليم كوردستان يسجل 488 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/23 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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القوات المصرية تنقذ عشرات اللاجئين الكورد من الغرق

أعلن آري جلال رئيس مؤسسة لوتكه لشؤون اللاجئين والنازحين عن انقاذ القوات الامنية المصرية عشرات اللاجئين الكورد من الغرق.

وقال ...

الجاف: الجالية العراقية في اوكرانيا لها دور في تعزيز التسامح الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة

هديل طلال: نحتاج لاعلام يسلط الضوء على الامتزاج الثقافي الكوردي العربي

هديل طلال أديبة عراقية شابة رغم طبيعة عملها في السلك الدبلوماسي الا انها اخترقت مجال الادب والرواية، وتشق طريقها بمثابرة وعزيمة لتساهم في ان تتذوق الاجيال المقبلة الاحس...

هدى حاطوم: الشعر يتراجع يوما بعد يوم وحيد علي: لي تجارب مع عمالقة الشعر

روائيون عراقيون: معرض السليمانية للكتاب يوحد الكورد والعرب

أشاد عدد من الادباء والروائيين العراقيين بإقامة معرض الكتاب الدولي في مدينة السليمانية، مؤكدين ان معارض الكتاب فرصة للحوار بين المثقفين الكورد والعرب.

ناصح فاتح...



يبيع صور مام جلال منذ 40 عاما توثيق اعتقال واختفاء ما لا يقل عن 37 شخصا في عفرين

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