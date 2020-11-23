بعد تصويره مع ممثل اسرائيلي.. القضاء المصري يتحرك لمحاكمة محمد رمضان

2020/11/23 | 16:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر ، الـ19 من ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري بنشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

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