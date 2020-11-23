المالية تصدر توضيحا بشأن الغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية

2020/11/23 | 16:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداوضحت وزارة المالية للرأي العام انه استنادآ الى المادة “10”من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على ” الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية ” الذي صوت علية مجلس النواب العراقي فأن الوزارة خاطبت دائرتي “الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب ” باتخاذ اللازم لتنفيذ الماده عاشرآ من …

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