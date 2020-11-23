العراق يسجل 2136 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/23 | 16:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 2136 إصابة جديدة وتماثل 2202 حالة للشفاء، فضلا عن 38 وفاة.

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