بالوثائق.. أكثر من 100 توقيع نيابي لاستضافة بارزاني ومسؤولي النفط في البلاد

2020/11/23 | 16:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوقع أكثر من 100 نيابي لاستضافة بارزاني ووزيري نفط الاقليم والاتحادي ومدير شركة سومو.

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