مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأسايش يلقي القبض على قيادي بداعش

2020/11/23 | 16:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، بالتعاون مع أسايش محافظة السليمانية القبض على إرهابي يشغل منصب قيادي في عصابات داعـش الإرهابية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعمليةٍ نوعية تستند على معلوماتٍ دقيقة ومُتابعةٍ رصينة وتنسيق مُشترك مع أسايش مُحافظة السليمانية، ألقى الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب القبض على المُجرم (و.ف) والذي يشغل منصب قيادي في عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب سيُعلن عن المزيد من الضربات الموجعة التي تقصم ظهر عصابات داعـش والتي ستُثلج قُلوب الشعب العراقي خلال الأيام المُقبلة".

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